Аграрии региона обсудили применение удобрений во время будущей посевной кампании

Фото: Минсельхоз России Фото: Минсельхоз России

Использования средств для развития культур и защиты их от вредителей и болезней обсудили руководители сельхозпредприятий и агрономы Армизонского, Ишимского районов, Заводоуковского и Голышмановского городских округов на зональном сельскохозяйственном семинаре.

Начальник Голышмановского отдела Россельхозцентра Марина Баженова подчеркнула, что засуха всерьёз ослабила растения и они стали более подвержены болезням. Грамотно спланированные мероприятия по защите растений помогают избежать аграриям потерь в валовом сборе зерна и его качестве.

"Мы всегда считаем затраты, а не возможный доход от применения новых препаратов. Приведу пример, одно из крестьянских хозяйств, возделывая земли в Усть-Ламенском сельском поселении, выращивало хлеба на старой технике без использования гербицидов, средств защиты растений и собирало по 10-12 центнеров с гектара. Сейчас на этих землях работает крупный холдинг с применением всех возможных современных технологий в производстве зерновых и кормовых культур — их результат на этих же землях по ячменю —50-55 центнеров с гектара", - сказал первый заместитель главы Голышмановского городского округа Владимир Попов.

На поле участники встречи рассмотрели на четырех опытных участках экспериментальные посевы пшеницы. Они наглядно оценили, как развиваются растения при внесении различных химических подкормок и использовании средств защиты от болезней и вредителей, пишет "Комсомольская правда- Тюмень".