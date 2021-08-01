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Житель Тюменской области потратил бюджетные средства на личные нужды

Происшествия, 17:50 30 августа 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Жителю с. Армизонское грозит до двух лет лишения свободы за мошенничество. По версии следствия, мужчина получил более 190 тыс. рублей на разведение сельскохозяйственной птицы, но потратил средства на личные нужды, сообщает пресс-служба Тюменской областной прокуратуры.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2020 году молодой человек обратился в районный центр занятости за получением статуса безработного. Он попросил средства на организацию фермерского хозяйства с последующим выходом на самозанятость.

Селянин получил 192 тыс. рублей, которые израсходовал по своему усмотрению. По требованию центра занятости он деньги не вернул. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Материалы направлены в районный суд.

Санкция ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана") предусматривает штраф до 120 тыс. рублей, обязательные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.

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# мошенничество , суд

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