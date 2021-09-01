Брендинг территории обсудят на форуме по сельскому туризму в Заводоуковске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый региональный форум "Сельский туризм в Тюменской области" пройдет в Заводоуковске 10 сентября. Предприниматели, органы власти и представители инфраструктуры сельского туризма обсудят, как создать туристический продукт на основе идентичности территории.

На пленарной сессии форума выступят социальный предприниматель и основатель проекта альтернативного туризма Altourism Екатерина Затуливетер и инициатор создания бренда Урюпинска Элла Чермашенцева.

О своих проектах расскажут представители инфраструктуры туризма на селе, участников питч-сессии выберут по итогам народного голосования. В завершение участники форума побывают в гостях у местных предпринимателей.

Форум "Сельский туризм в Тюменской области" состоится с 11 до 16 часов в Доме культуры Заводоуковска, для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.