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Брендинг территории обсудят на форуме по сельскому туризму в Заводоуковске

Экономика, 11:37 01 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый региональный форум "Сельский туризм в Тюменской области" пройдет в Заводоуковске 10 сентября. Предприниматели, органы власти и представители инфраструктуры сельского туризма обсудят, как создать туристический продукт на основе идентичности территории.

На пленарной сессии форума выступят социальный предприниматель и основатель проекта альтернативного туризма Altourism Екатерина Затуливетер и инициатор создания бренда Урюпинска Элла Чермашенцева.

О своих проектах расскажут представители инфраструктуры туризма на селе, участников питч-сессии выберут по итогам народного голосования. В завершение участники форума побывают в гостях у местных предпринимателей.

Форум "Сельский туризм в Тюменской области" состоится с 11 до 16 часов в Доме культуры Заводоуковска, для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

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# предпринимательство , сельский туризм

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