Подозреваемых в изнасиловании тоболяков ждет суд

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в изнасиловании, завершено в Тобольске, сообщает Следственный комитет по Тюменской области.

Напомним, в Тобольске двух мужчин задержали по подозрению в изнасиловании. По версии следствия, ночью 28 июня они заметили идущую по улице женщину. Применяя насилие к потерпевшей, они совершили преступление против ее половой неприкосновенности.

В отношении 41-летнего и 40-летнего мужчин было возбуждено уголовное дело. В настоящее время материалы направлены на утверждение обвинительного заключения для последующей передачи в суд. Тоболякам грозит до 10 лет лишения свободы.