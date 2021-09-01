Тобольская школьница готовится к сезону вместе с ВК "Тюмень-Прибой"

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Подготовку к сезону ведет женская молодежная команда "Тюмень-Прибой". В составе сибирячек тренируется 15-летняя Анастасия Абрамова, сообщает пресс-служба клуба.

Анастасия Абрамова – воспитанница тобольского волейбола.

"Сборы проходят на отличном уровне. Тренер Ольга Ескина – очень хороший. Понимаю, что Молодежная лига – это совсем другой уровень. Мне пока 15 лет, учусь в девятом классе. И если удастся там сыграть – будет очень круто. В свободное время гуляем с девчонками по Тюмени, смотрим город", - рассказала Абрамова.