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Тобольская школьница готовится к сезону вместе с ВК "Тюмень-Прибой"

Спорт, 16:23 01 сентября 2021

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Подготовку к сезону ведет женская молодежная команда "Тюмень-Прибой". В составе сибирячек тренируется 15-летняя Анастасия Абрамова, сообщает пресс-служба клуба.

Анастасия Абрамова – воспитанница тобольского волейбола.

"Сборы проходят на отличном уровне. Тренер Ольга Ескина – очень хороший. Понимаю, что Молодежная лига – это совсем другой уровень. Мне пока 15 лет, учусь в девятом классе. И если удастся там сыграть – будет очень круто. В свободное время гуляем с девчонками по Тюмени, смотрим город", - рассказала Абрамова.

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