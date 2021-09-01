Семейному фестивалю "Выбираем спорт" в Тюмени нужны волонтеры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Набор волонтеров объявил семейный фестиваль "Выбираем спорт", который пройдет в Тюмени 18 и 19 сентября. За помощь добровольцы получат благодарственное письмо от организаторов и запись в волонтерскую книжку.

Фестиваль состоится на 38 городских площадках с 10 до 15 часов, место работы для волонтеров — на выбор при регистрации. Фестивалю требуются добровольцы от 14 лет и старше, их задачи — разведение потоков участников по станциям и запись результатов. Зарегистрироваться в качестве волонтера можно по ссылке.

В программе фестиваля "Выбираем спорт", который пройдет в рамках мероприятия "Тюменская осень", сдача нормативов ГТО для детей и взрослых, а также эстафета "Весёлые старты". Семейные команды с лучшими результатами получат дипломы и памятные подарки.

Влада Нерадовская