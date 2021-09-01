Александр Моор: площадь Нефтяников в Увате поможет молодежи в выборе профессии

| Фото: РН-Уватнефтегаза | Фото: РН-Уватнефтегаза

Площадь Нефтяников, которая строится в Увате при активном содействии ООО "РН-Уватнефтегаз", не случайно соседствует с новой школой. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор, побывав на новом объекте благоустройства 31 августа.

"Каждый день, отправляясь на уроки, ребята будут понимать, что в будущем могут получить востребованные в нефтегазовой отрасли профессии и применить свои таланты на родной уватской земле", - сказал глава региона.

Новая площадь станет украшением районного центра. На территории 4,6 тыс. кв. метров расположатся стационарная сцена и арт-пространство для организации выставок, скейтпарк и велосипедная дорожка, летнее кафе, беседки и арт-объекты.

"Развитие Увата прочно связано с реализацией Уватского проекта ПАО "НК "Роснефть". Мы друг без друга не можем. Поэтому можно только приветствовать инициативу руководства муниципалитета о создании в райцентре площади Нефтяников. Это поможет увлечь нашей профессией молодежь", - отметил генеральный директор предприятия "РН-Уватнефтегаз" Николай Сюткин.

С начала своей работы предприятие многократно увеличило объем инвестиций в развитие Уватского района. Накопленная добыча "РН-Уватнефтегаза" в настоящее время превысила 115 млн тонн нефти, что обеспечило 80% добычи нефти и прироста запасов в Уватском районе.

Успешная работа нефтедобывающего предприятия создает основу для трудоустройства жителей района на месторождениях. В соответствии с принципами устойчивого развития предприятие также оказывает ежегодную поддержку представителям коренных малочисленных народов Севера – ханты, манси и эвенкам на территориях своей производственной деятельности, в том числе содействует сохранению и поддержанию традиционного уклада хозяйствования и промыслов.

Евгений Бабенко