На Тямкинском месторождении Уватского проекта открылся новый жилой комплекс

| Фото: РН-Уватнефтегаза | Фото: РН-Уватнефтегаза

Новый вахтовый жилой комплекс на 376 мест на Тямкинском месторождении Уватского проекта торжественно открыли губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор ООО "РН-Уватнефтегаз" Николай Сюткин 31 августа.

Кроме уютных двухместных комнат со всеми удобствами в жилом комплексе расположены медицинский кабинет, прачечный блок. Для организации досуга вахтовиков и поддержания физической формы оборудованы спортивный зал с тренажёрами, библиотека, бильярдная комната, в холлах установлены телевизоры, в любой точке здания есть возможность подключиться к сети Интернет.

"Учитывая, что на Тямкинском месторождении сотрудники работают вахтовым методом, жилой комплекс на продолжительное время становится для них вторым домом", - сказал Николай Сюткин.

Столовая ВЖК оснащена современным оборудованием для полного цикла приготовления высококалорийного горячего питания, необходимого в северных климатических условиях. Комнаты приема пищи также оборудованы на каждом этаже жилых корпусов. По мнению отметивших новоселье нефтяников, их новое жилье не уступает хорошему отелю.

"Здесь созданы очень комфортные условия для полноценной жизни и отдыха, в том числе для занятий спортом. В столовой - великолепное меню, ведь крепкие мужчины, работающие на свежем воздухе, должны хорошо питаться. Не только зарабатывать прибыль, но и с уважением относиться к людям - одна из важнейших миссий компании", - отметил Александр Моор.

Отметим, что на реализации Уватского проекта трудятся 2,2 тыс. работников ООО "РН-Уватнефтегаз" и около 7 тыс. человек из 176 подрядных организаций. На базовых месторождениях предприятия возведены четыре жилых комплекса, в стадии завершения строительство общежития на Протозановском месторождении.

Евгений Бабенко