Александр Моор проверил, как идут работы по созданию комфортной городской среды в Заводоуковске

фото: оперштаб Тюменской области фото: оперштаб Тюменской области

Проект создания комфортной городской среды на территории Центрального парка с прилегающими улицами Шоссейная и Парковая в Заводоуковске осмотрел Александр Моор. Готовность объекта – 30%.

"Общая сумма финансирования строительства парка в Заводоуковске - около 160 миллионов рублей. Из них 70 - средства федерального бюджета, остальные - из бюджета Тюменской области", - рассказал Александр Моор.

Проект стал победителем по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года в категории "Малые города", уточнил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

"В сентябре начнут работы по устройству МАФ и озеленению. Завершить все работы планируется до 10 ноября 2021 года", - добавил он.

фото: оперштаб Тюменской области фото: оперштаб Тюменской области

Проект парка учитывает историю и символы города, подчеркнула глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова. В нем будут работать тематические и спортивные площадки, развлекательные зоны для семейного отдыха. "Проект стал победителем в конце 2020 году. Субсидии на реализацию конкурсного объекта получены в этом", - добавила она.

Напомним, что во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в числе победителей - Тобольск и Ишим.

Евгений Бабенко