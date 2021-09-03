Тюменские волейболистки поспорят за Кубок Сибири и Дальнего Востока

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Розыгрыш Кубка Сибири и Дальнего Востока по волейболу среди женщин стартует в Красноярске 4 сентября. Одним из шести его участников станет команда "Тюмень".

На предварительном этапе подопечные Бориса Якимушкина попали в группу "Б". В день открытия турнира их соперником станет клуб "Омь". 5 сентября тюменки сыграют с иркутской "Ангарой".

В полуфинальную стадию выйдут две лучших команды из трио. Добавим, что в группу "А" попали местный "Енисей", "Олимп" из Новосибирской области и читинская "Забайкалка".

Турнир завершится 8 сентября.