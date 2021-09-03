  • 3 сентября 20213.09.2021пятница
  • В Тюмени 21..23 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени для учеников школы №48 установили новый пешеходный переход

Общество, 18:10 03 сентября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Новый светофор, “лежачий полицейский” и новый пешеходный переход обустроили в районе школы №48 в Тюмени.

“Для того, чтобы обеспечить дорожную безопасность учащихся, занимающихся в новом корпусе школы №48, к началу учебного года через Тобольский тракт был построен новый светофор, на улице Тимофея Чаркова, напротив ТРЦ "Тюмень Сити Молл", обустроен "лежачий полицейский", а в микрорайоне, прилегающем к учебному заведению, появился новый пешеходный переход”, - рассказали в ГИБДД.

Обеспечение безопасного пути в школу №48 и домой широко обсуждалось в областной столице ранее. Накануне Дня знаний межведомственная комиссия проводила выездное совещание с представителями ответственных структур.

﻿

Как отмечают в региональной Госавтоинспекции, даже наличие переходов и светофоров не является гарантией безопасности для детей. Необходимо, чтобы водители и школьники соблюдали правила на дорогах. ГИБДД рекомендует водителям в сентябре снизить скорость в населенных пунктах, быть внимательными и готовыми к появлению детей на дорогах.

Отметим, более 230 тыс. юных жителей Тюменской области сели за школьные парты в новом учебном году. Для того, чтобы их путь в школу был безопасным, улично-дорожная сеть должна соответствовать национальным стандартам. Как заверили в ГИБДД, у тюменских школ все эти условия выполнены. При строительстве новых образовательных учреждений безопасные подходы для школьников предусматриваются со стороны всех микрорайонов, из которых дети идут на уроки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , пешеходный переход , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:45 03.09.2021Новый детский сад построят в Тобольске в 2022 году
18:23 03.09.2021Участники суперигры "Дачный десант" смогут выиграть кресло-качалку
18:10 03.09.2021В Тюмени для учеников школы №48 установили новый пешеходный переход
18:06 03.09.2021В Тюменской области сняты ограничения на работу фуд-кортов и игровых площадок в ТРЦ