Крытый каток в Тюменском районе построили по типовому проекту спортобъекта Тобольска

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Крытый ледовый каток в п. Винзили осмотрел Александр Моор во время поездки в Тюменский район 6 сентября.

"Уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию спортивного объекта. Единовременная пропускная способность катка равна 68 человек. Количество зрителей, которые могут посетить спортивные мероприятия, - 100 человек", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

Он уточнил, что при строительстве катка в п. Винзили использовалась проектная документация повторного применения "Строительство крытого ледового катка в Тобольске".

На катке будут проводить учебно-тренировочные занятия по хоккею с шайбой и фигурному катанию, а также региональные, районные соревнования по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Организуют прокат коньков для населения, работу тренажерного зала и кафе на 16 мест.

"Крытый каток стал победителем как объект рейтингового голосования 2018 года, - сказала глава Тюменского района Светлана Иванова. - Планируемое количество работников после ввода в эксплуатацию крытого ледового катка в п. Винзили составит 30 человек".

Евгений Бабенко