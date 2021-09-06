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Дом на улице Свободы в Тюмени восстановят к концу сентября

Общество, 17:45 06 сентября 2021

предоставлено волонтерами "Том Сойер феста" предоставлено волонтерами "Том Сойер феста" | Фото: предоставлено волонтерами "Том Сойер феста"

Работы по восстановлению дома № 12 на ул. Свободы в Тюмени волонтеры фестиваля "Том Сойер фест" планируют завершить к концу сентября.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала куратор фестиваля Маша Рыжик.

"Сейчас осталось проложить профлист на крыше, прикрепить восстановленный декор под карниз, чуть докрасить ворота. В прошлом году на объекте прошли основные работы. Были очищены фасад, наличники, восстановлены фундамент, ворота, заменена кровля. Все прогрунтовали, покрасили", — отметила Маша Рыжик.

Закрытие фестиваля "Том Сойер фест" пройдет в мультицентре "Контора пароходства". На нем вручат памятные подарки волонтерам и партнерам проекта.

Напомним, участники проекта выбрали дом для восстановления зимой 2020 года. Одноэтажное здание было возведено в 1928 году.

Инна Пахомова

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# волонтеры , Том Сойер фест , фестиваль

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