Дом на улице Свободы в Тюмени восстановят к концу сентября

предоставлено волонтерами "Том Сойер феста" | Фото: предоставлено волонтерами "Том Сойер феста" предоставлено волонтерами "Том Сойер феста" | Фото: предоставлено волонтерами "Том Сойер феста"

Работы по восстановлению дома № 12 на ул. Свободы в Тюмени волонтеры фестиваля "Том Сойер фест" планируют завершить к концу сентября.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала куратор фестиваля Маша Рыжик.

"Сейчас осталось проложить профлист на крыше, прикрепить восстановленный декор под карниз, чуть докрасить ворота. В прошлом году на объекте прошли основные работы. Были очищены фасад, наличники, восстановлены фундамент, ворота, заменена кровля. Все прогрунтовали, покрасили", — отметила Маша Рыжик.

Закрытие фестиваля "Том Сойер фест" пройдет в мультицентре "Контора пароходства". На нем вручат памятные подарки волонтерам и партнерам проекта.

Напомним, участники проекта выбрали дом для восстановления зимой 2020 года. Одноэтажное здание было возведено в 1928 году.

Инна Пахомова