Дом на улице Свободы в Тюмени восстановят к концу сентября
Работы по восстановлению дома № 12 на ул. Свободы в Тюмени волонтеры фестиваля "Том Сойер фест" планируют завершить к концу сентября.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала куратор фестиваля Маша Рыжик.
"Сейчас осталось проложить профлист на крыше, прикрепить восстановленный декор под карниз, чуть докрасить ворота. В прошлом году на объекте прошли основные работы. Были очищены фасад, наличники, восстановлены фундамент, ворота, заменена кровля. Все прогрунтовали, покрасили", — отметила Маша Рыжик.
Закрытие фестиваля "Том Сойер фест" пройдет в мультицентре "Контора пароходства". На нем вручат памятные подарки волонтерам и партнерам проекта.
Напомним, участники проекта выбрали дом для восстановления зимой 2020 года. Одноэтажное здание было возведено в 1928 году.
Инна Пахомова