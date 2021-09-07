Моор и Брыкин осмотрели современный жилой комплекс в Голышманово

оперативный штаб Тюменской области оперативный штаб Тюменской области

Александр Моор и депутат Государственной думы Николай Брыкин осмотрели современный жилой комплекс в поселке Голышманово в рамках рабочей поездки в Голышмановский городской округ и Ишим 7 сентября.

Квартиры здесь предоставляют сотрудникам предприятия ООО "Руском". В жилом комплексе есть все необходимое: уютный двор, игровая площадка. Для удобства жителей в шаговой доступности находится магазин.

оперативный штаб Тюменской области оперативный штаб Тюменской области

Александр Моор пообщался с жильцом дома Александром Евдокимовым, который вместе с семьей год назад переехал из другого региона в Голышманово. Возвращаться на прежнее место жительства не планирует. Его семье нравится жить в Голышманово.

Глава городского округа Александр Ледаков отметил, что более 2,5 лет назад по приглашению руководства Тюменской области ООО "Руском" начало свою деятельность в Голышманово: за этот короткий период построен современный птицеводческий комплекс с полным циклом выращивания и переработки бройлеров. При поддержке администрации городского округа практически полностью сформирован трудовой коллектив предприятия, который сегодня насчитывает 1 тыс. 100 человек.

Екатерина Исаева