Приемное отделение областной больницы № 4 в Ишиме откроют в октябре после реконструкции

оперативный штаб Тюменской области оперативный штаб Тюменской области

Реконструированное приемное отделение областной больницы № 4 в Ишиме начнет работу в октябре 2021 года.

Здание готово к приему пациентов, идет монтаж медоборудования. Ежедневно около 100 человек обращаются за помощью в это приемное отделение. Об этом Александру Моору и депутату Госдумы Николаю Брыкину рассказал главный врач больницы Вячеслав Афанасьев.

"Площадь отделения после реконструкции увеличилась в три раза. Это позволило сформировать отдельные входы для разграничения потоков пациентов. Мы благодарны подрядчикам, которые закончили работу раньше срока. Сейчас здесь устанавливается медоборудование. Ожидается, что в отделение поступят компьютерный томограф и рентгенологическая установка", – сообщил Вячеслав Афанасьев.

Александр Моор уточнил, когда будет доставлено новое оборудование. Главврач заверил, что поставка ожидается в конце сентября, а в октябре отделение начнет работу в полном объеме.

Как рассказал заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов, в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения для нужд областной больницы № 4 будет приобретено более 200 единиц оборудования, а также организована поставка восьми единиц автомобильного транспорта.