В Ишиме запустили новую линию компании "Слада"

| Фото: региональный оперштаб | Фото: региональный оперштаб

Александр Моор, Фёдор Шишкин, депутат Госдумы Николай Брыкин приняли участие в торжественной церемонии запуска новой линии компании "Слада" в Ишиме.

Инвестиции в проект составили 290 млн рублей. Для запуска линии создано 100 новых рабочих мест.

"Это производство – пример того, как при грамотном подходе, конструктивном взаимодействии власти и бизнеса, на основе старой промышленной площадки создали новое современное предприятие. Это хороший пример для всех предпринимателей", – отметил Александр Моор.

По словам соучредителя "Слады" Владимира Идолова, производственная площадь, которая запускается, – 18 тыс. кв. м, ее потенциал позволит увеличить в пять раз объемы производства. Сейчас на старом заводе выпускается 1,5 тыс. тонн, а на новой площадке запланировано от 5 до 10 тыс. тонн продукции в месяц. "Я благодарю всех участников этого инвестиционного проекта", - подчеркнул Владимир Идолов.

Как рассказал глава Ишима Федор Шишкин, в результате реализации инвестиционного проекта вырастет объем производства. Продукция компании востребована не только на внутреннем рынке, но будет поставляться на экспорт.