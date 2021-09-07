В Ишиме открыли новый дворец культуры

оперативный штаб Тюменской области оперативный штаб Тюменской области

Новый дворец культуры открылся в Ишиме.

В честь открытия артисты дали первый концерт, который посетили Александр Моор и депутат Госдумы Николай Брыкин.

Строительство ДК велось два года и завершено с опережением графика. Земельный участок, на котором построен дворец, бесплатно передал городу агрохолдинг "Юбилейный". Сегодня здесь уже занимаются дети, проводят время взрослые жители и гости города.

В новом дворце культуры будут проходить концерты, выставки. Для людей с ограниченными возможностями здоровья установили специальный лифт.

"День открытия дворца культуры – событие знаменательное для всех ишимцев. Именно они на рейтинговом голосовании решили, что на месте бывшего ДК "Железнодорожник" должен быть современный дворец культуры. Сегодня здесь созданы хорошие условия и для детей, и для взрослых. Каждый раз приезжая в Ишим я вижу новые объекты. Могу заверить, что много еще будет построено. С новосельем!" – поздравил Александр Моор.

Как отметил глава города Федор Шишкин, культурный центр соответствует всем современным требованиям, появились новые возможности для предоставления услуг в сфере культуры, теперь в Ишиме можно принимать гастролирующие коллективы.

Ранее директор регионального департамента культуры Елена Майер сообщила, что в 2021 году в Тюменской области в рамках реализации национального проекта "Культура" построили два новых центра культурного развития. Это ДК "Родник" в пос. Московский Тюменского района, который открылся 5 июля, и ДК в Ишиме.