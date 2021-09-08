На Тюменский нефтегазовый форум зарегистрировались более 2,5 тысяч участников

организаторов форума (архив 2020 г.) организаторов форума (архив 2020 г.)

Более 2,5 тыс. участников зарегистрировались на Тюменский нефтегазовый форум, который пройдет в Тюменском технопарке с 14 по 16 сентября. О целях, основных темах и мероприятиях форума на пресс-конференции рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Основная панельная сессия Тюменского нефтегазового форума состоится с участием заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова. На ней будет затронута тема трансформации и новой стратегии развития промышленности в эпоху глобальных изменений. Традиционно гостями форума станут представители отраслевых министерств — заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин и заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. Они расскажут о векторах, которые задают федеральные министерства в вопросах развития промышленности. В форуме примут участие руководители и представители крупнейших компаний нефтегазовой отрасли: "Газпром нефть", "Лукойл", "НОВАТЭК", "Сургутнефтегаз", "СИБУР.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"У нас две большие задачи: помогать крупнейшим предприятиям топливно-энергетического комплекса решать их вызовы и интегрировать в эти цепочки компании, которые находятся на территории Тюменской области, чтобы они обретали надежных партнеров, увеличивали объемы производства", — отметил Андрей Пантелеев.

На выставке инновационных проектов Тюменского нефтегазового форума потенциальным заказчикам будут представлены стенды с наработками в сфере топливно-энергетического комплекса более чем 60 чем компаний. По словам Андрея Пантелеева, в этом году площадь выставочного шатра составит более 1 тыс. 600 квадратных метров.

Он отметил, что ознакомиться с выставкой сможет любой желающий, для этого нужно пройти регистрацию на сайте Тюменского нефтегазового форума. На выставке организуют открытый лекторий, где горожане смогут узнать о новых технологиях и трендах отрасли по направлениям "Окружающая среда — энергия будущего", "Люди и человеческий капитал — энергия изменений", "Новые технологии в индустрии — энергия роста", для участия нужна регистрация.

Также в программе Тюменского нефтегазового форума - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы и конференции. Темами мероприятий станут низкоуглеродное развитие российской экономики, новые логистические решения в нефтегазовой отрасли, зеленая трансформация топливно-энергетического комплекса и другие вопросы.

Влада Нерадовская