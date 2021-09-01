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В Тюменской области у предпринимателя изъяли поддельные сигареты на полмиллиона рублей

Происшествия, 17:47 10 сентября 2021

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Около 2 тыс. пачек поддельных сигарет обнаружили в остановленном для проверки документов автомобиле сотрудники ГИБДД в Омутинском районе. Как сообщает региональное УМВД, машина принадлежит местной предпринимательнице. Всего из незаконного оборота изъято 4 тыс. 866 пачек сигарет на 530 тыс. рублей.

Было установлено, что продавать контрафактный табак женщина намеревалась в своей торговой точке. В магазине прошел обыск, в результате изъято еще почти три тысячи пачек табачной продукции без акцизных марок. Возбуждено уголовное дело по статье "Хранение, продажа немаркированных табачных изделий в крупном размере".

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# контрафакт , уголовное дело

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