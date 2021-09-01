Юные тюменцы узнали о всех кружках и секциях города на специальной акции

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В тюменском ЦУМе состоялась всенародная запись в детские кружки и секции города. Было представлено 50 направлений дополнительного образования для детей, рассказала генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

"Самая большая экспозиция была у дворца спорта и творчества "Пионер", который представил 25 направлений своей деятельности. Всего же у посетителей была возможность познакомиться с возможностями 100 кружков, секций и клубов областного центра. Можно было выбрать занятия на любой вкус: изобразительное искусство, программирование, робототехника, тренинги по скорочтению, студии танца и фитнеса, музыкальная школа, кулинария и обучение иностранным языкам, вокал и спортивные секции", - уточнила она.

На всенародную запись в детские кружки и секции города пришло около двух с половиной тысяч человек. Среди них было разыграно 100 призов, пишет департамент потребительского рынка администрации города Тюмени.

Акция прошла в третий раз. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил организатор Алексей Голубовский.

"Акция направлена на то, чтобы облегчить детям и родителям выбор кружков, секций на новый учебный год. У каждого учреждения представлено по три-пять направлений. Участники отмечают, что за день работы они записывают десятки детей в свои кружки и секции", - говорит он.

По словам устроителей всенародной записи, все учреждения совершенно бесплатно имеют возможность напрямую пообщаться с детьми, родителями, рассказать о потенциале того или иного клуба, объединения, секции.