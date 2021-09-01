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Даниил Медведев вышел в финал открытого чемпионата США по теннису

Спорт, 11:11 11 сентября 2021

Федерация тенниса России | Фото: Федерация тенниса России

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал открытого чемпионата США.

В полуфинале Медведев в трех сетах победил канадца Феликса Оже - 6:4, 7:5, 6:2. Поединок продлился более двух часов. 25-летний россиянин записал в свой актив пять брейков и 12 эйсов. В финале турнира Медведев сразится с сербом Новаком Джоковичем, который в полуфинале победил немца Александра Зверева.

Даниил Медведев в третий раз за карьеру сыграет в финале "Шлема" и второй - в титульном матче US Open.

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