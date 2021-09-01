Тепло в домах тюменцев появится с 13 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отопительный период в Тюмени начнется 13 сентября, сообщает департамент городского хозяйства администрации города.

На сегодняшний день объекты теплоснабжения города полностью готовы к запуску отопления. Завершается проверка документов, поступивших от управляющих организаций в муниципальную комиссию. Больше 85% домов, подключенных к централизованной системе отопления, уже подали документы на получение паспортов готовности к зиме. У остальных есть время до 15 сентября.

Запуск тепла будет осуществляться поэтапно в течение шести дней. Это обусловлено технологическими особенностями системы теплоснабжения нашего города. Социальные учреждения (детские сады, школы, медицинские учреждения) могут включить тепло уже сегодня. Для этого их руководителям необходимо подать заявку в единую теплоснабжающую организацию Тюмени – АО "УСТЭК". В первых четырех детских садах Тюмени отопительный сезон начался 10 сентября.

Отметим, в ряде домов города тепло уже дали. Так, теплые батареи в домах по ул. Котовского, Одесской.