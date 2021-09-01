В Тюменской области установлен прожиточный минимум на 2022 год

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11 тыс. 950 рублей составит прожиточный минимум на душу населения в Тюменской области с 1 января по 31 декабря 2022 года в соответствии с постановлением регионального правительства.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 13 тыс. 026 рублей, для пенсионеров – 10 тыс. 277 рублей, для детей – 12 тыс. 295 рублей. В соответствии с федеральным законодательством, величина прожиточного минимума устанавливается ежегодно, прокомментировал директор департамента труда и занятости Тюменской области Александр Сидоров.

Малоимущим семьям и одиноким людям, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Тюменской области, будут, как и прежде, предоставляться необходимые меры социальной поддержки, подчеркнул директор областного департамента социального развития Дмитрий Грамотин.

Евгений Бабенко