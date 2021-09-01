Житель Нижней Тавды погиб в аварии в Тюменской области
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
30-летний мужчина погиб в результате ДТП на 79-м км автодороги Тюмень - Нижняя Тавда 12 сентября.
В 23 часа 10 минут его сбил водитель автомобиля Renault Logan. Пешеход - житель Нижней Тавды - скончался на месте аварии.
"Водитель 27 лет был трезв. Обстоятельства выясняются", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
11 и 12 сентября в регионе произошли 13 ДТП. Пять человек погибли, еще 20 получили травмы.
Инна Пахомова