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Тюменцы помогли сборной России победить Египет на чемпионате мира по мини-футболу

Спорт, 15:57 13 сентября 2021

ассоциация мини-футбола России | Фото: ассоциация мини-футбола России

Тюменские игроки помогли сборной России победить в стартовой игре чемпионата мира по мини-футболу в Литве, сообщает ассоциация мини-футбола России.

Россияне нанесли поражение Египту со счетом 9:0. Уже в первом тайме подопечные Сергея Скоровича забили три безответных мяча. Гол на счету Руслана Кудзиева, дубль у Ивана Чишкалы.

Во втором тайме свои первые голы на чемпионате оформили игроки МФК "Тюмень". Сначала отличился Артем Антошкин, а потом дважды забивал Иван Милованов. До конца матча Иван Чишкала успел оформить хет-трик, а Сергей Абрамов отличился дважды.

Следующий матч на мундиале наша сборная проведет 15 сентября против Узбекистана. Эта игра пройдет в Вильнюсе.

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