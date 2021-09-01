Тюменцы помогли сборной России победить Египет на чемпионате мира по мини-футболу

| Фото: ассоциация мини-футбола России | Фото: ассоциация мини-футбола России

Тюменские игроки помогли сборной России победить в стартовой игре чемпионата мира по мини-футболу в Литве, сообщает ассоциация мини-футбола России.

Россияне нанесли поражение Египту со счетом 9:0. Уже в первом тайме подопечные Сергея Скоровича забили три безответных мяча. Гол на счету Руслана Кудзиева, дубль у Ивана Чишкалы.

Во втором тайме свои первые голы на чемпионате оформили игроки МФК "Тюмень". Сначала отличился Артем Антошкин, а потом дважды забивал Иван Милованов. До конца матча Иван Чишкала успел оформить хет-трик, а Сергей Абрамов отличился дважды.

Следующий матч на мундиале наша сборная проведет 15 сентября против Узбекистана. Эта игра пройдет в Вильнюсе.