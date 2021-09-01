В Тюменской области ведется работа по увеличению мест в детских садах

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

90% детей в возрасте от 1,5 до 3 лет обеспечены местами в детских садах Тюменской области, в планах на ближайшие пару лет - довести этот показатель до 100%, сообщил на пресс-подходе губернатор Александр Моор 13 сентября.

"За последние пять лет из девяти тысяч мест, которые мы создали, четыре тысячи – ясельные группы. Как правило, все первые этажи новых детских садов, которые мы сейчас строим и вводим в эксплуатацию, - это специально оборудованные помещения для наших малышей. Наша задача в ближайшие два года всю потребность для тех родителей, которые хотят, чтоб их маленькие дети ходили в детский сад полностью удовлетворить", - подчеркнул он.

Строительство школ и детских садов предусмотрено комплексным планом развития территории. К примеру, новый корпус школы №92, который введен 1 сентября и детский садик "Кристаллик", открытый на этой неделе позволяют улучшить качество жизни горожан, проживающих в этом районе.

"Изначально по градостроительной документации были определены территории, где будут размещены объекты образования. С вводом новой школы и открытия д/с "Кристаллик" мы полностью завершаем весь блок, который представляет систему образования на данной территории", - сказал глава Тюмени Руслан Кухарук.

В 2020 году в Тюмени открыли пять детских садов, в 2021 планируется запустить в эксплуатацию еще шесть детских дошкольных учреждений.

Всего на строительство и реконструкцию объектов образования в текущем году в Тюменской области выделили 4 млрд 945 млн рублей, в том числе 4 млрд 805 млн рублей - из областного бюджета.

Как ранее заявил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, по итогам 2021 года в регионе введут в эксплуатацию восемь школ более чем на 4 тыс. мест, в том числе 5 сельских школ, а также 10 детских садов на 2 тыс. 700 мест, треть из которых - ясельные.

"В тюменских детсадах и школах созданы прекрасные условия для развития талантов ребят как в технической, так и в гуманитарной сферах", - подытожил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Евгений Бабенко