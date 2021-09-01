Владимир Путин провел совещание с членами правительства и руководством партии "Единая Россия"

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Реализацию инициатив по поддержке семей с детьми и людей старшего поколения, укреплению социальных гарантий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, расселению аварийного жилья и ремонту школ, газификации жилых домов, поддержке малого и среднего бизнеса, содействию занятости обсудил в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин с членами правительства и руководством Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Как отметил глава государства, многие из этих решений были инициированы партией "Единая Россия" по итогам обращений граждан, регулярных встреч с людьми в регионах, и эти предложения вошли в народную программу партии. Часть из них уже реализуется правительством, воплощается в конкретные нормативные документы, планы и программы, некоторые уже реализованы.

"Поэтому я пригласил сегодня к участию в нашем совещании представителей "Единой России", чтобы ещё раз вместе посмотреть, как идёт подготовка тех решений, которые предлагается заложить в федеральный бюджет и, конечно, как планируется организовать контроль за их исполнением в будущем, в том числе с участием партии, разумеется, её региональных отделений, представителей в законодательных органах всех уровней", - сказал Владимир Путин.

О поддержке семей с детьми, пенсионеров, педагогов президенту рассказала заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Кроме того, она рассказала о содействии по вопросам занятости безработных и молодежи, углубленной диспансеризации и медицинской реабилитации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил, что выплату в 15 тыс. рублей получили все военнослужащие Вооруженных Сил, в том числе курсанты, проходящие службу. По единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию, пенсионерам Вооруженных Сил Министерства обороны единовременно выплачено по 10 тыс. рублей.

В докладе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой особый акцент был сделан на выстраивании системы уполномоченных по правам ребенка в регионах. В частности, было отмечено, что налажена живая обратная связь от родителей через обращения, через контакт с общественными организациями.

О капитальных ремонтах школ, работе с одаренными детьми и олимпиадном движении сообщила член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева. Категории качества, равного доступа, справедливости заложены в работу по всем направлениям, подчеркнула она.

Сосредоточить усилия на подготовке мультидисциплинарных реабилитационных команд при медицинской реабилитации граждан, переболевших COVID-19, призвал врач анестезиолог-реаниматолог, главный врач городской клинической больницы № 40 Денис Проценко.

На совещании прозвучали также доклады по региональному развитию и строительной отрасли, дорожному строительству, формированию городской среды, развитию городского общественного транспорта, охране лесов.

"Очень важно сохранить такую слаженную работу между парламентом и правительством на будущее, - обратился к участникам совещания Владимир Путин. - Потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат. Это чрезвычайно важная вещь".