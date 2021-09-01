Александр Иванов переизбран главой Сладковского района
Александр Иванов избран главой Сладковского муниципального района. Решение об этом приняли депутаты 14 сентября.
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы района был объявлен в августе. В комиссию поступили документы от трех кандидатов. Все были допущены к участию. Депутаты думы единогласно проголосовали за действующего главу муниципалитета Александра Иванова.
Александр Иванов родился в 1964 г. в д. Аистаница Куйтупского района Иркутской области. В 1986 г. окончил Тюменский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик сельского хозяйства. После обучения работал помощником бригадира в совхозе "Степной", младшим научным сотрудником в Тюменском сельскохозяйственном институте, был председателем Степновского сельского совета, директором муниципального унитарного предприятия, занимал должность главы администрации Степновского сельского поселения.
В 2000 г. окончил институт бизнеса, права и информационных технологий по направлению "Юриспруденция". В 2011 г. был назначен главой администрации Сладковского района, в 2016 г. избран главой района.