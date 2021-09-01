Тюменец продал детализацию телефонных переговоров двух жителей

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Мужчину, виновного в нарушении тайны переписки, осудили в Тюмени, сообщает Ленинский районный суд.

Осужденный являлся сотрудником общества "РД Групп", оказывающего гражданам услуги связи. Мужчине поступило предложение от неустановленного лица о предоставлении детализации телефонных переговоров двух жителей Тюмени за денежное вознаграждение. Мужчина передал конфиденциальную информацию, получив за это деньги.

На суде подсудимый полностью признал вину. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей.