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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменец продал детализацию телефонных переговоров двух жителей

Происшествия, 17:28 15 сентября 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Мужчину, виновного в нарушении тайны переписки, осудили в Тюмени, сообщает Ленинский районный суд.

Осужденный являлся сотрудником общества "РД Групп", оказывающего гражданам услуги связи. Мужчине поступило предложение от неустановленного лица о предоставлении детализации телефонных переговоров двух жителей Тюмени за денежное вознаграждение. Мужчина передал конфиденциальную информацию, получив за это деньги.

На суде подсудимый полностью признал вину. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей.

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# суд , штраф

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