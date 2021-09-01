  • 17 сентября 202117.09.2021пятница
  • USD72,4329
    EUR85,3622
  • В Тюмени 9..11 С 7 м/с ветер западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Тюменские ветераны спорта сыграют в футбол в память о Борисе Елькине

Спорт, 09:37 17 сентября 2021

департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Турнир по футболу среди ветеранов спорта пройдет в Тюмени 18 сентября. Как сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике, соревнования посвящены памяти заслуженного работника физической культуры России Бориса Елькина.

За переходящий кубок турнира будут бороться команды ветеранов спорта города Тюмени: "Газпромбанк", "Чинги-Тура", "Динамо", "Сатурн", "Олимп" и другие. Турнир состоится на стадионе спортивной школы "Прибой" по адресу ул. Индустриальная, 49а. Начало в 11 часов.

Отметим, что под началом Бориса Елькина тюменские хоккеисты дошли до финала Кубка СССР среди молодежных команд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:37 17.09.2021Тюменские ветераны спорта сыграют в футбол в память о Борисе Елькине
09:13 17.09.2021Лучшие тхэквондисты региона соберутся на турнире в Тюмени
18:52 16.09.2021Паралимпиец Антон Прохоров: у Тюменской области еще не было такой медали
17:04 16.09.2021В Ишиме определят лучших велогонщиков области