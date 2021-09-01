Тюменские ветераны спорта сыграют в футбол в память о Борисе Елькине

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Турнир по футболу среди ветеранов спорта пройдет в Тюмени 18 сентября. Как сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике, соревнования посвящены памяти заслуженного работника физической культуры России Бориса Елькина.

За переходящий кубок турнира будут бороться команды ветеранов спорта города Тюмени: "Газпромбанк", "Чинги-Тура", "Динамо", "Сатурн", "Олимп" и другие. Турнир состоится на стадионе спортивной школы "Прибой" по адресу ул. Индустриальная, 49а. Начало в 11 часов.

Отметим, что под началом Бориса Елькина тюменские хоккеисты дошли до финала Кубка СССР среди молодежных команд.