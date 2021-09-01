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Бизнес-мастерская гостеприимства запускается в Тюменской области

Общество, 08:49 20 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бизнес-мастерская гостеприимства начнет работать в Тюменской области с 24 сентября, сообщает региональный Центр инноваций социальной сферы

Серия семинаров разработана для развития сельского туризма и туризма малых городов.

К участию приглашают предпринимателей, оказывающих услуги в сфере гостеприимства (проживание, общепит, досуг), занимающимся производством (товары, услуги, фермерские хозяйства), желающих войти в сектор промышленного туризма.

Семинары пройдут по модулям: от идеи до бизнеса; управление персоналом / технологии создания и управления командой; управление маркетингом / системный маркетинг или "Клиенты на всю жизнь"; и другие.

Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке.

Количество мест ограничено. Прием заявок продлится до 23 сентября. Участие бесплатное. Задать вопросы по обучению можно по телефону +7 (3452) 499944, доб. 242, Паршукова Екатерина.

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# бизнес , сельский туризм , туризм

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