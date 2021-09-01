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Квиз о творчестве и жизни Сальвадора Дали пройдет в тюменском музее

Общество, 10:13 17 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Квиз на тему "Сальвадор Дали. Где кончается гениальность и начинается безумие" состоится в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 18 сентября в 16 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

"Мероприятие погрузит игроков в атмосферу загадочного и сюрреалистичного мира произведений Сальвадора Дали. Победить в квизе помогут и эрудиция, и логика. Победителей игры ждут музейные призы", — рассказали организаторы.

Тюменцы могут принять участие в квизе как в одиночку, так и командой. Мероприятие включено в программу "Пушкинская карта".

Стоимость: от 150 рублей. Возрастное ограничение: 12+.

Напомним, в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени открылась выставка "Сюрреализм – это я", в которую вошли 230 работ Дали. Региональная столица стала первым городом в России, где можно увидеть редкие подлинные стеклянные скульптуры художника.

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# квиз , Сальвадор Дали

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