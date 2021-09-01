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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области обсерватор "Градостроитель" начнет работать по профилю

Общество, 16:51 16 сентября 2021

gradcenter.ru

Первый обсерватор России - моногоспиталь "Градостроитель" в Тюменском районе - возвращается к прежнему режиму работы с 16 сентября, сообщает региональный оперштаб.

До 16 сентября все пациенты моногоспиталя завершили лечение. Учреждение закрыто на обязательную санитарную обработку.

Напомним, обсерватор был открыт впервые 5 февраля 2020 г., именно сюда привозили россиян из Китая и стран СНГ на реабилитацию. Во второй раз он был перепрофилирован для лечения ковидных больных 26 июня 2021 г.

Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" предназначен для реабилитации пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний. Принято решение, что сюда будут направлять на восстановление пациентов, которые тяжело перенесли коронавирусную инфекцию.

Добавим, на территории Тюменской области продолжает функционировать 15 учреждений, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число коек в этих учреждениях - 2 тыс. 440. Свободный коечный фонд сохраняется в районе 20,7%.

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# Градостроитель , коронавирус , моногоспиталь

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