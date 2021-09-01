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Тюменец Денис Спицов стал третьим на чемпионате мира по лыжероллерам

Спорт, 12:26 17 сентября 2021

Федерация лыжных гонок России ВКонтакте

Спортсмен из тюменской области Денис Спицов финишировал третьим в индивидуальной гонке на чемпионате мира по лыжероллерам в итальянском городе Валь ди Фиемме 16 сентября, сообщает Федерация лыжных гонок России.

В первый соревновательный день спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 10/13/16 км.

Среди мужчин победил Маттео Танел (Италия) 43.32.5, второе место у Мунда Корсаета (Норвегия) +6.2 секунды, третье место у Дениса Спицова (Россия, Тюменская область) +10.1 секунды.

Четвертым стал Александр Терентьев (Россия, Архангельская область/НАО) +24.5 секунды. Пятым финишировал Алексей Червоткин (Россия, Москва) +30.1 секунды.

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# Денис Спицов , лыжероллеры

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