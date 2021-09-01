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ФК "Тюмень" потерял очки в Новотроицке

Спорт, 10:23 20 сентября 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" не смог одержать седьмую победу подряд в ОЛИМП-Первенстве России по футболу среди команд клубов II дивизиона ФНЛ. Помешал мяч, пропущенный в компенсированное время на выезде от новотроицкой "Носты", сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Счет на 15 минуте открыли гости, с угла вратарской в дальний угол ворот мяч отправил Артемий Малеев. После этого могли забивать тюменцы Данил Карпов и Артур Рябокобыленко. Со штрафного в перекладину попал бывший защитник "Носты" Исламжан Насыров. На последних секундах матча хозяева реализовали одну из своих немногих атак. Михаил Федак установил окончательный счет в матче - 1:1.

"Тюмень", набравшая 20 очков, находится на третьем месте. Лидируют в четвертой группе "Челябинск" (24) и "Волга" (23). При этом ульяновцы провели на матч больше.

Следующую игру "Тюмень" вновь проведет на выезде. 26 сентября она сыграет против "Зенита-Ижевска", который занимает последнее место.

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# ФК Тюмень , футбол

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