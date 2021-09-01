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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Тюменской области после обработки 94, 53% про4, 53токолов

Политика, 14:05 20 сентября 2021

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Партия "Единая Россия" после обработки 94,53% протоколов лидирует с 52,2% на выборах в Госдуму в Тюменской области, сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

По его словам, 61,5% жителей Тюменской области приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва.

"На первом месте партия "Единая Россия" - 52,2% (326 тыс. 407 человек); КПРФ – 12,5% (85 тыс. 976 человек); ЛДПР - 11,8% (79 тыс. 118 человек); "Справедливая Россия – За правду" - 9,9% ( 68 тыс.459 человек); у партии "Новые люди" - 3,4% (20 тыс. 266 избирателей)", - сказал он.

Подсчет голосов на выборах в Тюменскую областную думу продолжается.

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# выборы , Игорь Халин

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