Жители двух тюменских деревень получили чистую питьевую воду

| Фото: «Росводоканал Тюмень» | Фото: «Росводоканал Тюмень»

Локальные водоочистные сооружения установлены в д. Субботина и Перенкина, расположенных по Старотобольскому тракту, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Около тысячи сельских жителей получили доступ к чистой питьевой воде. Система водоснабжения 12 муниципальных образований Тюменского района передана на обслуживание "Росводоканал Тюмень" в конце 2020 года.

"В этих деревнях никогда не было очистных сооружений и люди использовали воду, которая поступала напрямую из скважин, поэтому мы установили локальные станции водоочистки. Сейчас вода соответствует всем нормативным требованиям", - пояснила исполнительный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

На локальных очистных сооружениях вода из подземных источников проходит очистку на трех ступенях фильтрации и обеззараживается с помощью ультрафиолетовых лучей. Уровень железа, содержащегося в воде, в процессе очистки снизился в 24 раза, в 40 раз уменьшилась мутность.

"Росводоканал Тюмень" уже ввел станцию локальной очистки в с. Каменка, проведены мероприятия по повышению качества водоочистки на станциях в п. Червишево, и Андреевском, ведутся работы в Онохино и Мальково. Села Каскара, Ембаево, Яр, Кулаково, п. Новотуринский и д. Тураева подключены к центральному городском водоснабжению.