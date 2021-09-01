Тюменские биатлонисты вошли в десятку лучших в кросс-эстафете на первенстве России

| Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой | Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Команды Тюменской области по итогам кросс-эстафеты вошли в десятку лучших на первенстве России по биатлону в Саранске, сообщает ОСШОР Л.Н. Носковой.

В гонке среди юношей тюменцы заняли воьсмое место. В состав команды вошли Леонид Акимов, Алексей Комбаров и Тимофей Грехов. Всего финишировало 30 сборных регионов. Лидерами стали спортсмены, представляющие Алтайский край.

Девушки в кросс-эстафете 3x3 км также заняли восьмое место. В составе этой команды отличились Валерия Полянская, Юлия Мясоедова и София Милиус. Вторая сборная региона финишировала 20. Всего на старт среди девушек выходило 27 команд, первыми стали биатлонистки из Москвы.

Завершится первенство России 23 сентября гонкой на лыжероллерах.