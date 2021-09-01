Около 50 спортсменов соберутся на стартах по ездовому спорту в Упорово

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Около 50 спортсменов из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Омской областей соберутся на чемпионате и первенстве УФО по ездовому спорту, который пройдет в Упорово с 24 по 27 сентября. Состязания развернутся на территории лыжного центра детско-юношеской спортивной школы (ул. Каратаева, 35), сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

“Чаще всего на соревнования заявляются спортсмены с сибирскими хаски, самоедскими лайками, ездовыми метисами. Это специально обученные животные, демонстрирующие зрелищное выступление. Ездовой спорт набирает популярность в Уральском федеральном округе. Направление интересно не только взрослым, но и детям. В Тюменской области около 70 спортсменов на постоянной основе занимаются ездовым спортом”, - поделился президент федерации ездового спорта Тюменской области Михаил Фатеев.

Основные старты начнутся 25 сентября в 11 часов. За медали первенства поборются взрослые участники. На соревнования заявились и юные спортсмены. Также их ждет специальная развлекательная программа с аниматорами. Начало детских стартов в 15 часов.

Второй этап взрослых состязаний стартует 26 сентября в 10 часов. А торжественное награждение и закрытие соревнований пройдет в 13 часов.