  • 23 сентября 202123.09.2021четверг
  • USD72,8806
    EUR85,4889
  • В Тюмени 4..6 С 1 м/с ветер южный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Антон Терехин получил 28 наказов от жителей Тюмени

Политика, 13:15 23 сентября 2021

партия "Единая Россия" | Фото: партия "Единая Россия"

Избранный с 17 по 21 сентября депутат Тюменской городской думы седьмого созыва Антон Терехин поблагодарил тюменцев и сообщил, что уже получил 28 наказов.

Об этом он рассказал на заседании Тюменской городской думы 23 сентября, где ему вручили удостоверение депутата.

"Я хотел бы поблагодарить всех тюменцев, пришедших с 17 по 19 сентября на избирательные участки и проголосовавших за своих депутатов, - отметил Антон Терехин. - За время избирательной кампании у нас прошло более пятидесяти встреч с жителями округа, от них получено в работу двадцать восемь наказов".

Напомним, на дополнительных выборах депутата Тюменской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 участвовали представители четырех парламентских партий. По итогам обработки протоколов наибольшее число голосов, 3 тыс. 576, набрал Антон Терехин. 22 сентября избирком зарегистрировал Терехина депутатом гордумы.

Большинство наказов, по словам депутата, касаются вопросов благоустройства, освещения и являются первоочередными. Кроме того, депутат добавил, что он также принял в работу наказы его предшественника в городской думе Юрия Баранчука.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Антон Терехин , гордума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:15 23.09.2021Антон Терехин получил 28 наказов от жителей Тюмени
13:03 23.09.2021Краеведа Александра Петрушина отметят знаком "За заслуги перед городом Тюменью"
12:51 23.09.2021Интернет-конференция заместителя председателя Тюменской городской думы Дмитрия Осипова
11:07 23.09.2021Первое заседание Тюменской областной думы нового созыва пройдет 7 октября