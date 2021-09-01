Антон Терехин получил 28 наказов от жителей Тюмени

| Фото: партия "Единая Россия" | Фото: партия "Единая Россия"

Избранный с 17 по 21 сентября депутат Тюменской городской думы седьмого созыва Антон Терехин поблагодарил тюменцев и сообщил, что уже получил 28 наказов.

Об этом он рассказал на заседании Тюменской городской думы 23 сентября, где ему вручили удостоверение депутата.

"Я хотел бы поблагодарить всех тюменцев, пришедших с 17 по 19 сентября на избирательные участки и проголосовавших за своих депутатов, - отметил Антон Терехин. - За время избирательной кампании у нас прошло более пятидесяти встреч с жителями округа, от них получено в работу двадцать восемь наказов".

Напомним, на дополнительных выборах депутата Тюменской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 участвовали представители четырех парламентских партий. По итогам обработки протоколов наибольшее число голосов, 3 тыс. 576, набрал Антон Терехин. 22 сентября избирком зарегистрировал Терехина депутатом гордумы.

Большинство наказов, по словам депутата, касаются вопросов благоустройства, освещения и являются первоочередными. Кроме того, депутат добавил, что он также принял в работу наказы его предшественника в городской думе Юрия Баранчука.

Николай Ступников