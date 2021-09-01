Бодибилдеры Тюменской области встретятся на чемпионате в Тобольске

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тобольск впервые примет региональный чемпионат по бодибилдингу, общий призовой фонд которого составит 271 тыс. рублей. Соревнования пройдут 2 и 3 октября в СК "Центральный", сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

2 октября с 13 до 20 часов состоится первенство и чемпионат по бодибилдингу, 3 октября в 10 часов начнутся финальные состязания чемпионата по бодибилдингу, после чего состоится определение и награждение абсолютных чемпионов, которые получат Кубок главы Тобольска из рук Максима Афанасьева.

"Соревнования пройдут в новом формате. Это будет не просто чемпионат по бодибилдингу, а мультиспортивный фестиваль. Ведущий фестиваля - звезда силового спорта России Михаил Кокляев. На счету спортсмена - абсолютный рекорд России в становой тяге – 417,5 килограмм", - рассказала председатель федерации бодибилдинга Тюменской области Наталья Проскурякова.

Все спортсмены и судьи из других регионов должны предоставить отрицательный ПЦР-тест или пройти экспресс-тест на месте проведения соревнований.