В Тюмени завершаются работы по сносу аварийного дома по улице Мельзаводской

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Не повредить теплотрассу и воздушные линии электропередачи были главными трудностями при сносе дома № 62 по ул. Мельзаводской в Тюмени. Сейчас завершаются работы по демонтажу и вывозу мусора.

Как сообщает пресс-служба администрации города, это одно из 80 аварийных жилых зданий, что были снесены с начала года.

"Экскаватор ломает дом, фронтальный погрузчик загружает мусор в самосвалы, которые вывозят его на мусорный полигон. Мы установили ограждения, сор вывозим непрерывно, - рассказал главный инженер подрядной компании "Стройгарант" Павел Хомяков. - Стараемся минимизировать неудобства для жителей соседних домов. Через два-три дня завершим эти работы и выровняем площадку песком".

Дом по ул. Мельзаводской, 62 сносится в рамках реализации национального проекта "Жильё и городская среда".

По словам заместителя главы города Тюмени Владимира Третьякова, по этой программе подлежало расселению 25,6 тыс. кв. м жилья, что равно 600 жилым помещениям, в которых проживало 1 тыс. 500 человек.

"На сегодняшний день для расселения нанимателей муниципального жилья, проживавших в аварийном фонде, приобретено более 300 квартир, - пояснил он, - более половины собственников уже получили возмещение затрат на покупку новых квартир".

Всего в рамках региональной адресной программы планируется расселить почти 100 тыс. кв. м жилья.

В этом году, как отметил заместитель директора городского имущественного казначейства, которое курирует работы по сносу муниципальных объектов недвижимости, Андрей Белоглазов, отселение граждан проводится активными темпами, соответственно, работы по сносу тоже много.

"В зависимости от сроков и темпов расселения количество запланированных под снос домов меняется. Так, в начале года мы планировали снести 75 аварийных домов, на сегодняшнюю дату уже демонтировали около 80 домов", - сообщил он.