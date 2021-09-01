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443 рабочих места дадут инвестпроекты жителям Тобольского района

Экономика, 18:49 24 сентября 2021

администрации Тобольского района | Фото: администрации Тобольского района

22 инвестиционных проекта, три из которых масштабные, реализуются в настоящее время в Тобольском районе. Они позволят создать для жителей сельской местности 443 рабочих места. Об этом глава муниципального образования глава Леонид Митрюшкин рассказал в ходе третьего ежегодного форума "Дни лидеров муниципального управления" в Великом Новгороде 24 сентября.

Так, в 2020-2021 году предприниматели района получили финансовую поддержку более чем на 78 млн рублей в виде займов Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и сельскохозяйственных кредитных кооперативов, грантов департамента АПК, субсидий из местного бюджета, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"Мы не ждем, когда инвестор приедет к нам, сами изучаем успешные практики, выезжаем к бизнесу с предложениями в другие муниципалитеты и регионы России. Когда инвестор заходит в наш район, берем его за руку и проводим по всем ступеням реализации проекта, вместе с ним преодолеваем трудности, радуемся успехам", - подчеркнул Митрюшкин.

Приоритетное направление в районе – восполнение кадрового потенциала на селе. Администрация района ведет профориентационную работу в детских садах и школах: направляет школьников для участия в конкурсах "WorldSkills", поощряет и стимулирует желание сельских детей заниматься бизнесом. Сейчас среди участников агроэкономического класса школы с. Байкалово проходит конкурс "Школьный агростартап", победитель которого получит поддержку на воплощение своей бизнес-идеи.

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# инвестиционные проекты , Тобольский район

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