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ВТБ: жители УФО вдвое увеличили туристические траты за границей в бархатный сезон

Экономика, 16:23 24 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2,1 раза увеличился оборот по картам уральских клиентов ВТБ за границей к аналогичному периоду прошлого года и достиг 72 млн рублей в первой половине сентября.

По сравнению с допандемийным периодом показатель пока остается ниже примерно на треть, хотя в отдельных странах расходы выросли к уровню 2019 года.

Лидирующим направлением для отдыха уральцев этой осенью стала Турция, где клиенты ВТБ из округа потратили 29 млн рублей, в два раза больше, чем годом ранее, и на 74% выше расходов 2019 года. На втором месте идет Кипр - здесь держатели карт ВТБ совершили в 17 раз больше транзакций, чем в 2020 году, и на 42% - чем в допандемийный период. Тройку лидеров замкнула Италия, где объем расходов более чем в два раза превысил прошлогодний показатель, но на 74% ниже цифр сентября 2019 года.

В Топ-5 также вошли Белоруссия (+61% к 2020 году) и Испания (+10%). Топ-10 замыкают Греция, ОАЭ, США, Великобритания и Германия.

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# ВТБ

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