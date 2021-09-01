Девочка-подросток попала под колеса на улице 50 лет Октября в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13-летнюю девочку сбили на ул. 50 лет Октября в Тюмени 27 сентября.

Аварии произошла на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 10. "По предварительным данным, ребенок ехал на самокате. Ее сбила Toyota", — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Известно, что несовершеннолетняя получила травмы. Обстоятельства устанавливаются.

Инна Пахомова