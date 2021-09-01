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Девочка-подросток попала под колеса на улице 50 лет Октября в Тюмени

Происшествия, 13:11 27 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13-летнюю девочку сбили на ул. 50 лет Октября в Тюмени 27 сентября.

Аварии произошла на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 10. "По предварительным данным, ребенок ехал на самокате. Ее сбила Toyota", — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Известно, что несовершеннолетняя получила травмы. Обстоятельства устанавливаются.

Инна Пахомова

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП , подростки

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