Капитан команды тюменских моржей назвал главную трудность в заплыве "Арктический километр"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Самая главная трудность в заплыве "Арктический километр" – это непредсказуемость воды.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сказал капитан команды, руководитель центра закаливания и главный идейный вдохновитель Андрей Агарков перед началом первых арктических соревнованиях моржей в ледяной воде Обской губы.

"Все зависит от погоды, мы настроены, вся техническая часть подготовлена на пять. Не могу сказать, что для ребят это запредельная дистанция. Я переживаю за товарищей, но думаю, что они справятся", - отметил он.

Команда из шести пловцов из Тюмени участвует в заплыве в первых официальных арктических соревнованиях моржей. Раньше за Полярным кругом такого никто не делал. Они попробуют установить рекорд России. Заплыв приурочен к 10-летию проекта "Новый Порт".

Съемочная группа информационного агентства "Тюменская линия" в составе экспедиции прилетела на Мыс Каменный.

Напомним, моржам из центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" предстоит проплыть один километр от ледокола "Андрей Вилькицкий" до судна "Александр Санников" в районе нефтеналивного терминала компании "Газпромнефть – Ямал" "Ворота Арктики".

Инна Кондрашкина