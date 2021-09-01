В УФО состоится межрегиональное совещание с участием всех торгово-промышленных палат

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Повышение инвестиционной привлекательности регионов Уральского федерального округа станет главной темой большого межрегионального совещания с участием всех торгово-промышленных палат УФО в конце октября.

Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев в ходе рабочей встречи с главой Уральской торгово-промышленной палаты Андреем Бесединым.

"В соответствии с поручением президента к 2024 году во всех регионах России должны быть созданы привлекательные условия для бизнеса, частных капиталовложений и запуска новых проектов. Созданы комфортные и предсказуемые режимы. Эти задачи требуют тщательной проработки, прежде всего, с бизнесом. Только прямой диалог с предпринимательским сообществом позволит найти оптимальные пути для формирования благоприятного инвестклимата", - подчеркнул Владимир Якушев.

На встрече обсудили вопросы повышения инвестиционной привлекательности территорий.