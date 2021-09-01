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Почти каждый третий водитель такси в Тюменской области нарушает ПДД

Происшествия, 13:35 29 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти каждый третий водитель такси в Тюменской области нарушает правила дорожного движения и подвергает опасности пассажиров. Более 350 автомобилей проверили сотрудники ГИБДД 28 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

25-летний водитель такси, остановленный инспекторами специализированного взвода ДПС в Тюмени на ул. Лунева, отказался от освидетельствования на алкоголь и наркотики. Он предъявил национальное водительское удостоверение одного из сопредельных государств. Автомобиль Hyundai Solaris, на котором ехал таксист, принадлежит одной из тюменских организаций. В объяснительной водитель написал, что у него нет времени и он опаздывает.

В 24 автомобилях такси находилось газобаллонное оборудование, не зарегистрированное в ГИБДД. Четыре автомобиля были тонированы не по ГОСТу, два водителя выехали на встречную полосу. Еще двое перевозили детей без удерживающих устройств, четверо нарушили правила проезда перекрестков, у восьми таксистов не было полиса ОСАГО.

Сотрудники ГИБДД в Тюменской области продолжат контроль за пассажирскими перевозками такси.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , такси

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