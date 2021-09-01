Дмитрий Осипов: не бывает не важных обращений

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 700 обращений поступило к депутатам Тюменской городской думы в 2021 году. Вопросы самые разные, в топе - вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и развития благоустройства территорий. Более 1 тыс. 300 обращений решены положительно, остальные находятся на контроле у депутатов.

Об этом рассказал заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов во время интернет-конференции в информационном агентстве "Тюменская линия" 30 сентября.

"К сожалению, часть обращений невозможно решить в силу действующего законодательства либо требуется много времени для их решения. Не бывает важных и не важных обращений. Для кого-то сам факт общения - это уже глоток свежего воздуха", - отметил он.

По оценке Дмитрия Осипова, наблюдается и сезонность в обращениях.

"Начался отопительный период, традиционно к нам поступают вопросы. За последние годы мы с администрацией города научились в течение недели все технологические вопросы снимать. Система управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций выстраивают работу так, чтобы все вопросы с запуском отопления были решены оперативно", - добавил он.

По мнению Дмитрия Осипова, Тюмень и Тюменская область в целом за последние 10 лет динамично развиваются.

"Залог развития кроется в трудолюбии тюменцев. Мы - народ собранный, активный. Благодаря курсу преемственности, по которому мы движемся, город становится лучше. Об этом говорят цифры. Естественный прирост населения ежегодно составляет шесть-шесть с половиной тысяч человек, еще и положительное сальдо миграции - 12-15 тысяч человек, которые решили связать свою жизнь с нашим городом", - подчеркнул он.

Рассказал Дмитрий Осипов и о работе регионального волонтёрского центра партии "Единая Россия" и ОНФ по оказанию помощи гражданам в связи с распространением коронавируса. Более десяти тысячам тюменцев была оказана помощь.

"Более 1 тысяч 750 человек нашли силы и возможности внести свою лепту и помочь людям. Депутаты Тюменской городской думы с первого дня активно включились в работу центра. Развитие волонтерского движения — это позитивный феномен, который позволяет научиться сострадать и подставлять плечо ближним. Это важнейший навык, который необходим в этом динамично развивающемся мире", - сообщил Дмитрий Осипов.

В заключение он поблагодарил посетителей сайта информационного агентства "Тюменская линия" за вопросы.

"Кто не успел задать вопросы или они появятся в будущем, обращайтесь ко мне в приемную, будем вместе их решать", - подытожил он и пожелал тюменцам здоровья и бодрости духа.

Ирина Шемякина