Александр Моор: товарооборот между Тюменской областью и Казахстаном вырос в полтора раза

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Тюменская область давно участвует в реализации программы приграничного сотрудничества между Россией и Казахстаном по самому широкому спектру направлений, заявил губернатор Александр Моор, комментируя итоги XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который состоялся 30 сентября.

"Безусловно, самые главные направления - экономика и агропромышленный комплекс. Мы очень интенсивно взаимодействуем в таких сферах, как здравоохранение, образование и культура. 2021 год стал для нас периодом восстановления экономики и внешнеторгового оборота. В первом полугодии товарооборот между Тюменской областью и Республикой Казахстан увеличился в полтора раза и составил около 49 миллионов долларов США", - уточнил он.

Также развивается сотрудничество в сфере использования и охраны трансграничных водных объектов для снижения риска наводнений, рассказал глава региона. Кроме того, департамент лесного комплекса Тюменской области и управление природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казахстанской области Республики Казахстан заключили соглашение о совместном тушении степных и лесных пожаров на приграничных территориях.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств проводится ежегодно для поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей.

В рамках форума в онлайн-формате состоялось VI заседание Российско-Казахстанского делового совета на тему "Роль бизнеса в совместном решении экологических проблем", сообщил председатель центра содействия развитию тюменско-казахстанской деловой дружбы Есенгалий Ибраев.

"В рамках дискуссии стороны обменялись предложениями в области экологии и зеленого роста, ESG-трансформации бизнеса, адаптации к современным вызовам климатической повестки, корреляции подходов к глобальному "зеленому переходу". И Россия, и Казахстан объявляют о целях достижения углеродной нейтральности, внедрении стандартов зеленого финансирования и зеленых инвестиций. Для двух государств это означает как вызовы, так и возможности", - рассказал он. По итогам российско-казахстанской деловой онлайн-встречи были подписаны три соглашения о сотрудничестве на общую сумму около 4,7 млн долларов США.

Напомним, что в пленарном заседании форума в режиме ВКС приняли участие президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Губернатор Тюменской области Александр Моор был среди участников форума, которые работали на площадке Министерства экономического развития РФ в Москве.

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Евгений Бабенко